Exposition | Empreinte (s) de soi Rue Jacques Prévert Prigonrieux
Exposition | Empreinte (s) de soi Rue Jacques Prévert Prigonrieux vendredi 10 avril 2026.
Exposition | Empreinte (s) de soi
Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-04-10
Venez découvrir l’exposition Empreinte(s) de soie, qui présente les créations de l’atelier réalisées en collaboration avec Anne Lechevallier.
Vernissage, vendredi 24 avril à 18h30. .
Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 40 mediatheque.prigonrieux@la-cab.fr
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English : Exposition | Empreinte (s) de soi
L’événement Exposition | Empreinte (s) de soi Prigonrieux a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides