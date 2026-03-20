Exposition | Empreinte (s) de soi Rue Jacques Prévert Prigonrieux

Exposition | Empreinte (s) de soi

Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-04-10

Venez découvrir l’exposition Empreinte(s) de soie, qui présente les créations de l’atelier réalisées en collaboration avec Anne Lechevallier.

Vernissage, vendredi 24 avril à 18h30. .

Rue Jacques Prévert Médiathèque Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 61 55 40 mediatheque.prigonrieux@la-cab.fr

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English : Exposition | Empreinte (s) de soi

L’événement Exposition | Empreinte (s) de soi Prigonrieux a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides