Exposition Empreintes Espace-KM Aix-en-Provence

Exposition Empreintes

Vendredi 7 novembre 2025 de 18h à 22h.

Du 08/11 au 27/11/2025 tous les jours de 15h à 19h.

Sur rdv. Espace-KM 28 bis rue Roux Alphéran Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

L’espace KM présente l’artiste Dominique Rembauville qui explore depuis 40 ans la frontière entre figuration et abstraction.

Entre collages, affiches arrachées, pigments purs et photographie, son travail interroge la trace, la mémoire et la fragilité du temps. Ses compositions prennent forme sur toile, avec des matériaux de récupération ou de la photographie.

Exposée à Paris, New York, Madrid ou Washington, elle a participé à Art Paris aux cotés d’artistes majeurs tels que Buren, César, Arman ou Villeglé. Elle vit et travaille aujourd’hui à Aix en Provence.

Retrouvez aussi les sculptures de Gilles de Kerversau et les bijoux Miss Back en permanence à l’Espace KM. .

Espace-KM 28 bis rue Roux Alphéran Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 39 46 68 lespacekm@gmail.com

English :

Espace KM presents the work of artist Dominique Rembauville, who has been exploring the boundary between figuration and abstraction for 40 years.

German :

Der KM-Raum stellt den Künstler Dominique Rembauville vor, der seit 40 Jahren die Grenze zwischen Figuration und Abstraktion erforscht.

Italiano :

Espace KM presenta l’opera dell’artista Dominique Rembauville, che da 40 anni esplora il confine tra figurazione e astrazione.

Espanol :

Espace KM presenta la obra del artista Dominique Rembauville, que lleva 40 años explorando la frontera entre figuración y abstracción.

