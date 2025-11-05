Exposition empreintes capbretonnaises M.O.P Capbreton

Exposition empreintes capbretonnaises

M.O.P 56 Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes

Gratuit

Début : 2025-11-05

fin : 2026-01-03

2025-11-05

Découvrez Capbreton avec les xylographies d’Hervé Cauzaux.

Cette technique d’impression ancienne devient pour lui un langage parfait. Par le bois gravé, il saisit l’essentiel.

Tout commence au lycée, grâce à son professeur d’arts plastiques, Hervé Cauzaux découvre un monde où il peut s’exprimer la poterie, le dessin et la linogravure. Il ne cessera plus d’explorer toutes les techniques artistiques pour traduire ce qu’il ressent.

Ses souvenirs d’enfance à Capbreton restent précis et lumineux l’eau claire du port où il apprend à nager, le passeur à la rame, le vendeur de pomme d’amour … A l’adolescence, il passe ses vacances à Santocha, au Centre de Loisir Jeunesse. Le surf, la voile, les baignades et les veillées rythment ses étés. Tous ces moments deviennent autant de gestes, de lumières et de rythmes qui nourrissent son regard et sa sensibilité artistique.

Cette attention particulière se retrouve dans toute sa pratique, il dessine, peint, sculpte, explore l’aquarelle, la peinture et le dessin et puis la xylographie. .

M.O.P 56 Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 72 96 05

English : Exposition empreintes capbretonnaises

Discover Capbreton with the xylographs of Hervé Cauzaux.

For him, this ancient printing technique becomes a perfect language. Using woodcuts, he captures the essential.

German : Exposition empreintes capbretonnaises

Entdecken Sie Capbreton mit den Xylographien von Hervé Cauzaux.

Diese alte Drucktechnik wird für ihn zu einer perfekten Sprache. Mit dem Holzschnitt erfasst er das Wesentliche.

Italiano :

Scoprite Capbreton con le xilografie di Hervé Cauzaux.

Questa antica tecnica di stampa è diventata per lui un linguaggio perfetto. Utilizzando le xilografie, egli cattura l’essenziale.

Espanol : Exposition empreintes capbretonnaises

Descubra Capbreton con las xilografías de Hervé Cauzaux.

Esta antigua técnica de impresión se ha convertido para él en un lenguaje perfecto. Mediante xilografías, capta lo esencial.

