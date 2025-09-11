Exposition Empreintes de Mémoires Abbaye d’Ecurey Montiers-sur-Saulx

Exposition « Empreintes de Mémoires » visible dans la Galerie La Fonte d’Art de l’Abbaye d’Ecurey.

Quatre artistes intéressés par le patrimoine industriel ont rencontré « Les Amis de la Pierre », le groupe mémoire Jeand’Heurs et « les Férus d’Ecurey ».

L’exposition propose de découvrir leurs regards, leurs empreintes et leurs textes, imprégnés de ces mémoires ouvrières.

Le travail des artistes Paul Ballereau, Sébastien Di Silvestro, Thomas Suel et Clément Menusier est à découvrir chefs d’oeuvres, photos, poésies et vidéos.

Entrée gratuite.Tout public

Abbaye d’Ecurey 1 Rue de l’Abbaye Montiers-sur-Saulx 55290 Meuse Grand Est +33 7 50 56 46 21 abbayedecurey@portesdemeuse.fr

English :

Empreintes de Mémoires » exhibition on view in the Galerie La Fonte d’Art at Ecurey Abbey.

Four artists interested in industrial heritage met with « Les Amis de la Pierre », the Jeand?Heurs memory group and « Les Férus d?Ecurey ».

The exhibition invites you to discover their views, their prints and their texts, imbued with these working-class memories.

Discover the work of artists Paul Ballereau, Sébastien Di Silvestro, Thomas Suel and Clément Menusier: masterpieces, photos, poetry and videos.

Free admission.

German :

Ausstellung « Empreintes de Mémoires », die in der Galerie La Fonte d’Art der Abtei von Ecurey zu sehen ist.

Vier Künstler, die sich für das industrielle Erbe interessieren, trafen sich mit « Les Amis de la Pierre », der Erinnerungsgruppe Jeand?Heurs und « Les Férus d’Ecurey ».

Die Ausstellung bietet die Möglichkeit, ihre Blicke, ihre Spuren und ihre Texte zu entdecken, die von den Erinnerungen der Arbeiter geprägt sind.

Die Arbeit der Künstler Paul Ballereau, Sébastien Di Silvestro, Thomas Suel und Clément Menusier ist zu entdecken: Meisterwerke, Fotos, Gedichte und Videos.

Eintritt frei.

Italiano :

La mostra « Empreintes de Mémoires » è visitabile nella Galleria La Fonte d’Arte dell’Abbazia di Ecurey.

Quattro artisti interessati al patrimonio industriale si sono incontrati con « Les Amis de la Pierre », il gruppo di memoria Jeand?Heurs e « les Férus d’Ecurey ».

La mostra invita a scoprire i loro punti di vista, le loro stampe e i loro testi, tutti impregnati di queste memorie operaie.

Sono esposte anche le opere degli artisti Paul Ballereau, Sébastien Di Silvestro, Thomas Suel e Clément Menusier, con capolavori, foto, poesie e video.

Ingresso libero.

Espanol :

La exposición « Empreintes de Mémoires » puede verse en la Galería de Arte La Fonte d’Art de la Abadía de Ecurey.

Cuatro artistas interesados por el patrimonio industrial se reunieron con « Les Amis de la Pierre », el grupo de memoria Jeand’Heurs y « les Férus d’Ecurey ».

La exposición le invita a descubrir sus puntos de vista, sus grabados y sus textos, todos ellos impregnados de estos recuerdos obreros.

También se expone la obra de los artistas Paul Ballereau, Sébastien Di Silvestro, Thomas Suel y Clément Menusier, con obras maestras, fotos, poesías y vídeos.

Entrada gratuita.

