Exposition empreintes et la terre Uffholtz

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Notre mode de vie marque et transforme les paysages. L’Abri mémoire invite à explorer ces empreintes à travers le regard d’artistes alsaciens, interrogeant le lien complexe entre l’humain et la nature. Leurs œuvres éveillent émerveillement et respect, tout en questionnant nos actions. L’exposition propose de voir la nature non plus comme ressource mais comme un monde à habiter, valorisant les initiatives citoyennes pour un futur soutenable. Entre blessures et résilience, elle ouvre un regard lucide mais porteur d’espoir face au défi climatique. .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

English :

The exhibition proposes to see nature no longer as a resource, but as a world to be inhabited, promoting citizen initiatives for a sustainable future.

German :

Die Ausstellung schlägt vor, die Natur nicht mehr als Ressource, sondern als bewohnbare Welt zu betrachten und Bürgerinitiativen für eine nachhaltige Zukunft aufzuwerten.

Italiano :

La mostra guarda alla natura non come una risorsa, ma come un mondo da abitare, promuovendo iniziative dei cittadini per un futuro sostenibile.

Espanol :

La exposición contempla la naturaleza no como un recurso, sino como un mundo que hay que habitar, promoviendo iniciativas ciudadanas para un futuro sostenible.

