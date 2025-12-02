Exposition En-cas et Besoin Saint-Affrique
Exposition En-cas et Besoin
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron
Gratuit
Gratuit sans inscription
Début : 2025-12-02
fin : 2025-12-20
2025-12-02
Une expo à dévorer des yeux les restaurateurs de Saint-Affrique et leurs plats croqués par Hachin.
Exposition de dessins culinaires par Hachin.
Venez découvrir des portraits de restaurateurs St Affricain et des plats dessinés par Hachin. .
Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 31 75 mediatheque@cc-saintaffricain.fr
English :
An exhibition to devour with your eyes: Saint-Affrique restaurateurs and their dishes sketched by Hachin.
