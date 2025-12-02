Exposition En-cas et Besoin Saint-Affrique

Exposition En-cas et Besoin

Une expo à dévorer des yeux les restaurateurs de Saint-Affrique et leurs plats croqués par Hachin.

Exposition de dessins culinaires par Hachin.

Venez découvrir des portraits de restaurateurs St Affricain et des plats dessinés par Hachin. .

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 31 75 mediatheque@cc-saintaffricain.fr

English :

An exhibition to devour with your eyes: Saint-Affrique restaurateurs and their dishes sketched by Hachin.

