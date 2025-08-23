Exposition « En chemin vers la lumière » Tavant
Exposition « En chemin vers la lumière » Tavant samedi 23 août 2025.
Exposition « En chemin vers la lumière »
Rue Saint-Nicolas Tavant Indre-et-Loire
Peintures de Chantal Vende et Lilla Art.
Vernissage le 23 août à partir de 18h, avant le récital de piano.
Rue Saint-Nicolas Tavant 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 72 30 69 94
English :
Paintings by Chantal Vende and Lilla Art.
Opening on August 23 from 6pm, before the piano recital.
German :
Gemälde von Chantal Vende und Lilla Art.
Vernissage am 23. August ab 18 Uhr, vor dem Klavierabend.
Italiano :
Dipinti di Chantal Vende e Lilla Art.
Inaugurazione il 23 agosto dalle 18.00, prima del recital di pianoforte.
Espanol :
Pinturas de Chantal Vende y Lilla Art.
Inauguración el 23 de agosto a partir de las 18.00 h, antes del recital de piano.
