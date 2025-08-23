Exposition « En chemin vers la lumière » Tavant

Exposition « En chemin vers la lumière » Tavant samedi 23 août 2025.

Exposition « En chemin vers la lumière »

Rue Saint-Nicolas Tavant Indre-et-Loire

Peintures de Chantal Vende et Lilla Art.

Vernissage le 23 août à partir de 18h, avant le récital de piano.

Rue Saint-Nicolas Tavant 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 9 72 30 69 94

English :

Paintings by Chantal Vende and Lilla Art.

Opening on August 23 from 6pm, before the piano recital.

German :

Gemälde von Chantal Vende und Lilla Art.

Vernissage am 23. August ab 18 Uhr, vor dem Klavierabend.

Italiano :

Dipinti di Chantal Vende e Lilla Art.

Inaugurazione il 23 agosto dalle 18.00, prima del recital di pianoforte.

Espanol :

Pinturas de Chantal Vende y Lilla Art.

Inauguración el 23 de agosto a partir de las 18.00 h, antes del recital de piano.

