Exposition en duo une joute artistique d’encres et de lignes Salle d’honneur de l’hôtel de ville Montélimar

L’Association des Échanges Franco-Chinois de Montélimar propose une exposition en duo Hui Xin ZOU, dit Luo Xin, calligraphe chinois et monsieur “TOS” (François Coutos-Thévenot) pour ses dessins inspirés notamment de ses voyages en Chine.
Salle d’honneur de l’hôtel de ville Place Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 89 76 94 francochinois.montelimar@gmail.com
English :
The Association des Echanges Franco-Chinois de Montélimar presents a duo exhibition: Hui Xin ZOU, known as Luo Xin, Chinese calligrapher, and Mr. ?TOS? (François Coutos-Thévenot) for his drawings inspired by his travels in China.
German :
Die Association des Échanges Franco-Chinois de Montélimar bietet eine Duo-Ausstellung an: Hui Xin ZOU, genannt Luo Xin, ein chinesischer Kalligraph, und Monsieur TOS (François Coutos-Thévenot) für seine Zeichnungen, die vor allem von seinen Reisen nach China inspiriert sind.
Italiano :
L’Association des Echanges Franco-Chinois de Montélimar (Associazione per gli scambi franco-cinesi di Montélimar) presenta una mostra a due: Hui Xin ZOU, noto come Luo Xin, calligrafo cinese, e il signor TOS (François Coutos-Thévenot), i cui disegni sono ispirati ai suoi viaggi in Cina.
Espanol :
La Asociación de Intercambios Franco-Chinos de Montélimar organiza una exposición a dúo: Hui Xin ZOU, conocido como Luo Xin, calígrafo chino, y el Sr. TOS (François Coutos-Thévenot), cuyos dibujos se inspiran en sus viajes por China.
