Exposition en duo une joute artistique d’encres et de lignes Salle d’honneur de l’hôtel de ville Montélimar

Exposition en duo une joute artistique d’encres et de lignes

Salle d’honneur de l’hôtel de ville Place Emile Loubet Montélimar Drôme

L’Association des Échanges Franco-Chinois de Montélimar propose une exposition en duo Hui Xin ZOU, dit Luo Xin, calligraphe chinois et monsieur “TOS” (François Coutos-Thévenot) pour ses dessins inspirés notamment de ses voyages en Chine.

Salle d’honneur de l’hôtel de ville Place Emile Loubet Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 13 89 76 94 francochinois.montelimar@gmail.com

English :

The Association des Echanges Franco-Chinois de Montélimar presents a duo exhibition: Hui Xin ZOU, known as Luo Xin, Chinese calligrapher, and Mr. ?TOS? (François Coutos-Thévenot) for his drawings inspired by his travels in China.

German :

Die Association des Échanges Franco-Chinois de Montélimar bietet eine Duo-Ausstellung an: Hui Xin ZOU, genannt Luo Xin, ein chinesischer Kalligraph, und Monsieur TOS (François Coutos-Thévenot) für seine Zeichnungen, die vor allem von seinen Reisen nach China inspiriert sind.

Italiano :

L’Association des Echanges Franco-Chinois de Montélimar (Associazione per gli scambi franco-cinesi di Montélimar) presenta una mostra a due: Hui Xin ZOU, noto come Luo Xin, calligrafo cinese, e il signor TOS (François Coutos-Thévenot), i cui disegni sono ispirati ai suoi viaggi in Cina.

Espanol :

La Asociación de Intercambios Franco-Chinos de Montélimar organiza una exposición a dúo: Hui Xin ZOU, conocido como Luo Xin, calígrafo chino, y el Sr. TOS (François Coutos-Thévenot), cuyos dibujos se inspiran en sus viajes por China.

