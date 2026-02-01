Exposition en émoi Marseille 1er Arrondissement
Exposition en émoi Marseille 1er Arrondissement jeudi 12 février 2026.
Exposition en émoi
Jeudi 12 février 2026 à partir de 18h30.
Du 13/02 au 18/04/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 19h30. 62a Rue sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Exposition d’illustration, peinture et photographie.Adultes
Exposition d’illustration, peinture et photographie.
Artistes
AnneLo
Sanaa Goldie
Léonie Stolberg .
62a Rue sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lejardinparfume.fr
English :
Exhibition of illustration, painting and photography.
