Exposition en émoi Marseille 1er Arrondissement

Exposition en émoi

Jeudi 12 février 2026 à partir de 18h30.

Du 13/02 au 18/04/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11h à 19h30. 62a Rue sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Exposition d’illustration, peinture et photographie.Adultes

Artistes

AnneLo

Sanaa Goldie

Léonie Stolberg .

62a Rue sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@lejardinparfume.fr

English :

Exhibition of illustration, painting and photography.

