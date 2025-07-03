Exposition « EN FORÊT, de la gestion à l’évasion » Mane

Exposition « EN FORÊT, de la gestion à l’évasion » Mane jeudi 3 juillet 2025.

Mane Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03 10:00:00

fin : 2025-09-30 19:00:00

Date(s) :

2025-07-03 2025-10-01

Le musée de Salagon vous présente sa nouvelle exposition sur la forêt.

Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr

English :

The Salagon museum presents its new forest exhibition.

German :

Das Museum in Salagon stellt Ihnen seine neue Ausstellung über den Wald vor.

Italiano :

Il Museo Salagon presenta la sua nuova mostra sulla foresta.

Espanol :

El Museo Salagon presenta su nueva exposición sobre el bosque.

