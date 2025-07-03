Exposition « EN FORÊT, de la gestion à l’évasion » Mane
Exposition « EN FORÊT, de la gestion à l’évasion »
Mane Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-07-03 10:00:00
fin : 2025-09-30 19:00:00
2025-07-03 2025-10-01
Le musée de Salagon vous présente sa nouvelle exposition sur la forêt.
Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 70 50 info-salagon@le04.fr
English :
The Salagon museum presents its new forest exhibition.
German :
Das Museum in Salagon stellt Ihnen seine neue Ausstellung über den Wald vor.
Italiano :
Il Museo Salagon presenta la sua nuova mostra sulla foresta.
Espanol :
El Museo Salagon presenta su nueva exposición sobre el bosque.
