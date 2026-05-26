EXPOSITION EN FORÊT. CAMPING NAMASTÉ Puysségur

Puysségur

EXPOSITION EN FORÊT.

CAMPING NAMASTÉ 27 Route de Toulouse Puysségur Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Entre artisanat et savoir-faire.

Laissez-vous surprendre par une exposition en pleine nature, au cœur de la forêt du Camping Namasté, à Puysségur.

Suivez le propriétaire le long d’un parcours original, ponctué de ses photographies de voyages, réalisés aux quatre coins du monde, pour une immersion visuelle dépaysante.

Au fil de la balade, chaque halte devient une invitation au voyage le propriétaire partage ses récits, souvenirs et anecdotes liés aux lieux photographiés, donnant vie aux images.

Une expérience insolite, où la forêt devient une galerie à ciel ouvert.

Pour prolonger ce moment, rendez-vous au snack du camping, accessible également aux visiteurs extérieurs.

Installez-vous confortablement pour savourer un verre ou un encas dans une ambiance conviviale, et conclure cette découverte entre nature, partage et dépaysement.

Ouvert à tous publics, gratuit, sur inscription. 0 .

CAMPING NAMASTÉ 27 Route de Toulouse Puysségur 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

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English :

Between craftsmanship and know-how.

Let us surprise you with an exhibition in the heart of the forest at Camping Namasté, Puysségur.

L’événement EXPOSITION EN FORÊT. Puysségur a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE