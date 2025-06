Exposition en hommage à Hélène Laflamme – Crest 14 juin 2025 14:00

Les trois derniers week-ends du mois de juin, nous vous proposerons une sélection d’œuvres d’Hélène Laflamme, les samedis et dimanches de 14h à 18h, avec un vernissage le samedi 14 juin à midi.

24 Rue Eugène Arnaud

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 21 03 29 alexb.graphisme@gmail.com

English :

The last three weekends of June will feature a selection of works by Hélène Laflamme, on Saturdays and Sundays from 2pm to 6pm, with a vernissage on Saturday June 14 at noon.

German :

An den letzten drei Wochenenden im Juni stellen wir Ihnen samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr eine Auswahl von Werken von Hélène Laflamme vor.

Italiano :

Negli ultimi tre fine settimana di giugno, presenteremo una selezione di opere di Hélène Laflamme, il sabato e la domenica dalle 14.00 alle 18.00, con un vernissage sabato 14 giugno a mezzogiorno.

Espanol :

Durante los tres últimos fines de semana de junio, expondremos una selección de obras de Hélène Laflamme, los sábados y domingos de 14.00 a 18.00 horas, con un vernissage el sábado 14 de junio a las 12.00 horas.

