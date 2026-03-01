Exposition en hommage au peintre Joël Villedieu Rue du Prieuré Creully sur Seulles

Exposition en hommage au peintre Joël Villedieu

Rue du Prieuré Chapelle du Prieuré Saint-Gabriel Creully sur Seulles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-26 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Venez découvrir le travail du peintre Joël Villedieu (1949-2025) lors de cette exposition qui lui rend hommage.

Nous avons le plaisir de vous annoncer une exposition de peintures à l’huile, aquarelles et dessins au crayon, en hommage à Monsieur Joël Villedieu, peintre normand. Vous y trouverez des œuvres qui mettent en valeur les paysages côtiers, la campagne normande et ses vaches. L’exposition se tiendra à la Chapelle du prieuré de Saint Gabriel, lieu magnifique qui l’a aussi beaucoup inspiré. .

Rue du Prieuré Chapelle du Prieuré Saint-Gabriel Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 31 80 10 61

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English : Exposition en hommage au peintre Joël Villedieu

Come and discover the work of painter Joël Villedieu (1949-2025) at this exhibition in tribute to him.

L’événement Exposition en hommage au peintre Joël Villedieu Creully sur Seulles a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Gold Beach