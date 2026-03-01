Exposition en hommage au peintre Joël Villedieu Rue du Prieuré Creully sur Seulles
Exposition en hommage au peintre Joël Villedieu Rue du Prieuré Creully sur Seulles jeudi 26 mars 2026.
Exposition en hommage au peintre Joël Villedieu
Rue du Prieuré Chapelle du Prieuré Saint-Gabriel Creully sur Seulles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-26 10:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-26
Venez découvrir le travail du peintre Joël Villedieu (1949-2025) lors de cette exposition qui lui rend hommage.
Nous avons le plaisir de vous annoncer une exposition de peintures à l’huile, aquarelles et dessins au crayon, en hommage à Monsieur Joël Villedieu, peintre normand. Vous y trouverez des œuvres qui mettent en valeur les paysages côtiers, la campagne normande et ses vaches. L’exposition se tiendra à la Chapelle du prieuré de Saint Gabriel, lieu magnifique qui l’a aussi beaucoup inspiré. .
Rue du Prieuré Chapelle du Prieuré Saint-Gabriel Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 2 31 80 10 61
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English : Exposition en hommage au peintre Joël Villedieu
Come and discover the work of painter Joël Villedieu (1949-2025) at this exhibition in tribute to him.
L’événement Exposition en hommage au peintre Joël Villedieu Creully sur Seulles a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Gold Beach