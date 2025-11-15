Exposition en lego Saint Eloi en briques Salle polyvalente Saint-Éloi

Exposition en lego Saint Eloi en briques

Salle polyvalente Rue des Fougères Saint-Éloi Nièvre

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-15

L’Association La Maison de la brique et du diorama vous propose durant le weekend du 15 et 16 novembre, une exposition 100% lego de Saint Eloi en briques !

Rendez vous à la salle polyvalente de SAINT ELOI samedi et dimanche de 10h à 18h.

Tarif 3€ gratuit pour les moins de 6 ans.

Infos sur leur page facebook. .

