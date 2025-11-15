Exposition en lego Saint Eloi en briques Salle polyvalente Saint-Éloi
Exposition en lego Saint Eloi en briques Salle polyvalente Saint-Éloi samedi 15 novembre 2025.
Exposition en lego Saint Eloi en briques
Salle polyvalente Rue des Fougères Saint-Éloi Nièvre
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-15
L’Association La Maison de la brique et du diorama vous propose durant le weekend du 15 et 16 novembre, une exposition 100% lego de Saint Eloi en briques !
Rendez vous à la salle polyvalente de SAINT ELOI samedi et dimanche de 10h à 18h.
Tarif 3€ gratuit pour les moins de 6 ans.
Infos sur leur page facebook. .
Salle polyvalente Rue des Fougères Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté castor.troy58@yahoo.fr
