Exposition en libre accès de l’autorail ABJ4 – X3601 Chemin de fer de la vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure

Exposition en libre accès de l’autorail ABJ4 – X3601 Chemin de fer de la vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure samedi 20 septembre 2025.

Exposition en libre accès de l’autorail ABJ4 – X3601 20 et 21 septembre Chemin de fer de la vallée de l’Eure Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir le dernier exemplaire roulant d’autorail ABJ4.

Chemin de fer de la vallée de l’Eure Gare de Pacy-sur-Eure, 27120 Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie 02 32 36 04 63 http://www.cfve.fr Au départ de Pacy-sur-Eure, sillonnez sur l’ancienne ligne Rouen-Orléans à bord d’authentiques trains rétro en direction de Breuilpont-Cocherel. Retrouvez un décor d’époque : ancien guichet, bascule, halle… En venant de Paris sortie 15. En venant de Rouen sortie 16

Journées européennes du patrimoine 2025

Mathias Wicherek