Exposition “En paix en forêt”

35 Place de l’Hôtel de Ville Cransac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-01

Office de Tourisme Cransac-Les-Thermes du lundi au vendredi 10h 12h et 15h 17h ; samedi (dès le 11/04) 10h 12h et 14h 16h

Cransac-Les-Thermes vous invite à une nouvelle déambulation dans la calligraphie coréenne. Choé Joo-Young, artiste fidèle à l’Aveyron, a réalisé en Corée, spécialement pour cette exposition unique en France, une collection de pins, tous pareils, tous différents, libres et enracinés, épanouis et noueux, comme chacun d’entre nous. Venez trouver un moment de paix dans cette forêt de pins.

Ateliers de calligraphie hangeul (écriture coréenne) pendant l’exposition : renseignements et inscriptions à l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80 .

35 Place de l’Hôtel de Ville Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 06 80 tourisme@decazeville-communaute.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition “En paix en forêt” Cransac a été mis à jour le 2026-02-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)