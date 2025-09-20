Exposition en plein air – Ayze au passé et au présent Exposition à la Mairie d’Ayze Ayse

La commune d’Ayze vous invite à découvrir le long de la voie verte (en dessous de l’école Lucie Aubrac) une exposition en plein air “AYZE au Passé et au Présent”. Contemplez les photos de l’artiste Garry Pycroft lors de l’inauguration samedi à 11h. Un instant festif en présence de l’artiste, un verre de l’amitié vous sera offert.

Exposition à la Mairie d’Ayze 3, route de Marignier Ayse 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.tourisme-faucigny-glieres.fr

Journées européennes du patrimoine 2025

©Gary Pycroft