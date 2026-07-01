Exposition en plein air : destination Saint-Lô, l’émotion d’un instant, Chemin de Halage, Saint-Fromond

Informations pratiques

Exposition en plein air : destination Saint-Lô, l’émotion d’un instant Vendredi 18 septembre, 08h30 Chemin de Halage Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

L’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo a décidé de vous prêter d’autres yeux : ceux des passionnés et des photographes qui font vivre notre territoire.

À travers cette exposition à ciel ouvert, nous avons voulu capturer :L’émotion d’un instant. Un lieu, mille regards…

Une même rive, un même paysage, mais une infinité de ressentis. Selon l’heure, la lumière ou l’angle de vue, ce que nous pensions connaître se transforme. Les photos que vous allez découvrir ne sont pas de simples images; ce sont des fenêtres ouvertes sur la sensibilité de ceux qui aiment notre territoire.

3 Espaces de découverte

Miroirs d’eau – Saint-Fromond

Vibrez au rythme des reflets ! 10 photographies vous invitent à contempler le territoire comme vous ne l’avez jamais vu. Admirez ce jeu de miroirs où le ciel et l’eau fusionnent pour créer des paysages symétriques et fascinants.

L’écho du bocage – Les claies de Vire

Une immersion technique et visuelle de 10 photographies dans l’architecture naturelle de notre territoire. Ces clichés mettent en avant la structure des haies, la profondeur des vallées et le relief typique du bocage Saint-lois.

Fragments de lumière – Le chemin de halage, Tendance Ouest / Candol

Une explosion de couleurs sur 4 km ! Le long du chemin de halage, ces 20 photographies illustrent l’impact des variations de lumière sur le territoire. L’explosion capture les contrastes entre les levers et couchers de soleil, passant par des ciels de feu aux teintes froides.

Chemin de Halage Chemin de halage, 50620 Saint-Fromond Saint-Fromond 50620 Manche Normandie 02 14 29 00 17 https://saintlo-tourisme.fr https://www.facebook.com/saintloagglotourisme L’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo a décidé de vous prêter d’autres yeux : ceux des passionnés et des photographes qui font vivre notre territoire.

À travers cette exposition à ciel ouvert, nous avons voulu capturer :

L’émotion d’un instant. Un lieu, mille regards…

Une même rive, un même paysage, mais une infinité de ressentis. Selon l’heure, la lumière ou l’angle de vue, ce que nous pensions connaître se transforme. Les photos que vous allez découvrir ne sont pas de simples images; ce sont des fenêtres ouvertes sur la sensibilité de ceux qui aiment notre territoire. Parkings, entrée libre, accès gratuit

L’Office de Tourisme et de la Culture de Saint-Lô Agglo a décidé de vous prêter d’autres yeux : ceux des passionnés et des photographes qui font vivre notre territoire.

©Instapades_studio