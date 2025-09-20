Exposition en plein air : « Hierges, un village, des artistes » Château Hierges

Exposition en plein air : « Hierges, un village, des artistes » 20 et 21 septembre

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Découvrez l’exposition « Hierges, un village, des artistes » sur les murs du village, pour allier patrimoine et culture. Plongez dans une balade artistique à ciel ouvert à travers les ruelles de Hierges.

Solidement campé sur un éperon rocheux, le château de Hierges veille sur le village du même nom, réputé comme l'un des plus beaux des Ardennes. Les premières fortifications datent de l'époque médiévale (840), mais l'édifice fut détruit, puis réhabilité au XVIe siècle, avant de subir à nouveau les outrages de la Révolution, après être devenu français en 1774. Subsistent encore les murs d'enceinte entre les trois grosses tours, ainsi que la tour carrée, faisant face à l'habitation actuelle en pierre bleue et à la tour de garde. Le château renferme des galeries, un puits du XVIe siècle, les oubliettes de la tour de justice, tandis que les communs ont été aménagés au début du XIXe siècle dans les anciennes écuries.

