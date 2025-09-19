Exposition en plein air sur l’histoire de Port Camargue Capitainerie de Port Camargue Le Grau-du-Roi

Exposition en plein air sur l’histoire de Port Camargue 19 – 21 septembre Capitainerie de Port Camargue Gard

Libre d’accès.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T00:00:00 – 2025-09-19T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Parcourez les quais à pied ou à vélo et plongez dans 50 ans d’histoire de Port Camargue.

Flyer gratuit disponible à la Capitainerie & à l’Office de Tourisme

Sorti des eaux en 1969, Port Camargue incarne la vision avant-gardiste et audacieuse de ceux qui ont souhaité sa construction et participé à sa mise en oeuvre.

Un parcours exétrieur de 29 panneaux sur les quais et jusqu’au coeur des marinas vous propose aujourd’hui de découvrir ou redécouvrir ses origines, l’histoire de sa construction, ses richesses et ses évolutions.

Point de départ du parcours à la Capitainerie de Port Camargue

Capitainerie de Port Camargue 5 avenue du Centurion, 30240 Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi 30240 Gard Occitanie

© Port Camargue