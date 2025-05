Exposition en réalitée augmentée « Faune » – Micro-folie de Falaise Falaise, 25 mai 2025 07:00, Falaise.

Calvados

Exposition en réalitée augmentée « Faune » Micro-folie de Falaise Boulevard de la Libération Falaise Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-25

fin : 2025-07-01

Date(s) :

2025-05-25

Collées dans l’espace public autour du théâtre Forum, les 10 affiches invitent à un parcours en forme de jeu de piste qui révèle une vie animale cachée dans la ville.

Sorte d’initiation à un pistage poétique et dada, il propose une gymnastique de l’attention et ré-enchantement du quotidien urbain.

« Faune » est le fruit de la collaboration entre la compagnie Adrien M & Claire B habitués des arts de la scène et le collectif de graphistes Brest Brest Brest.

Libre accès, visible en extérieur, ce parcours s’adresse à tout les publics.

Micro-folie de Falaise Boulevard de la Libération

Falaise 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 92 44

English : Exposition en réalitée augmentée « Faune »

Posted in the public space around the Forum theater, the 10 posters invite visitors on a treasure hunt that reveals the animal life hidden in the city.

A sort of initiation to poetic and dada-like tracking, it offers gymnastics for the attention and re-enchantment of everyday urban life.

« Faune » is the fruit of a collaboration between the company Adrien M & Claire B, regulars in the performing arts, and the graphic design collective Brest Brest Brest.

Free access, visible outdoors, this tour is aimed at all audiences.

German : Exposition en réalitée augmentée « Faune »

Die 10 Plakate, die im öffentlichen Raum rund um das Forum Theater geklebt wurden, laden zu einem Rundgang in Form einer Schnitzeljagd ein, die ein in der Stadt verstecktes Tierleben enthüllt.

Als eine Art Einführung in eine poetische und dadaistische Spurensuche bietet sie eine Gymnastik der Aufmerksamkeit und eine Wiederverzauberung des städtischen Alltags.

« Faune » ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der an die Bühnenkunst gewöhnten Kompanie Adrien M & Claire B und dem Grafiker-Kollektiv Brest Brest Brest.

Der Parcours ist frei zugänglich, im Freien sichtbar und richtet sich an jedes Publikum.

Italiano :

Affissi nello spazio pubblico intorno al teatro Forum, i 10 manifesti invitano i visitatori a una caccia al tesoro che rivela la vita animale nascosta in città.

Una sorta di introduzione al tracking poetico e dadaista, che offre un esercizio di attenzione e un reincanto della vita urbana quotidiana.

« Faune » è il frutto della collaborazione tra la compagnia Adrien M & Claire B, habitué delle arti sceniche, e il collettivo di grafica Brest Brest Brest.

Di libero accesso, visibile all’aperto, questo percorso si rivolge a tutti i pubblici.

Espanol :

Pegados en el espacio público en torno al teatro Forum, los 10 carteles invitan a los visitantes a una búsqueda del tesoro que revela la vida animal oculta en la ciudad.

Una especie de introducción al rastreo poético y dadaísta, ofrece un ejercicio de atención y un reencantamiento de la vida urbana cotidiana.

« Faune » es fruto de la colaboración entre la compañía Adrien M & Claire B, habituales de las artes escénicas, y el colectivo de diseño gráfico Brest Brest Brest.

De acceso libre, visible al aire libre, este recorrido se dirige a todos los públicos.

