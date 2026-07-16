Exposition En Route: Views from Atlanta and Marseille, Emory University, Atlanta

Informations pratiques

Exposition En Route: Views from Atlanta and Marseille 17 septembre – 20 novembre Emory University Fulton County

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T16:00:00+02:00 – 2026-09-17T23:00:00+02:00

Fin : 2026-11-20T16:00:00+01:00 – 2026-11-20T23:00:00+01:00

Présentée par Villa Albertine, la Friche la Belle de Mai, et Emory University en partenariat avec le High Museum of Art d’Atlanta, et commissariée par Maria L. Kelly, l’exposition se tient du 17 septembre au 20 novembre 2026.

Cette exposition marque un aboutissement de la plateforme City/Cité Atlanta x Marseille, lancée en 2022, qui met en dialogue deux grandes métropoles du Sud façonnées par des histoires complexes, les migrations et de fortes identités culturelles.

Quatre artistes, ayant chacun effectué une résidence à l’étranger, présentent des œuvres inédites développées à travers l’immersion et l’échange. Les photographes marseillais Yohanne Lamoulère et Geoffroy Mathieu se sont rendus à Atlanta, haut lieu de la culture afro-américaine et métropole en pleine expansion. De leur côté, les artistes d’Atlanta Nydia Blas et Joshua Dudley Greer ont séjourné à Marseille, port ouvert sur la Méditerranée, véritable creuset culturel mais également marqué par des divisions géographiques et sociales. À travers la photographie, chacun a exploré des territoires inconnus, utilisant ce médium comme un outil de rencontre, d’observation et de réflexion.

À Atlanta, Yohanne Lamoulère s’est immergée dans l’univers des fanfares lycéennes (« marching bands »), réalisant des portraits et des scènes dynamiques qui capturent la discipline, la fierté et l’énergie collective. Geoffroy Mathieu a parcouru à pied cette ville étendue, pensée avant tout pour l’automobile, documentant les itinéraires piétons improvisés ainsi que les personnes qui traversent des espaces peu adaptés à la marche.

À Marseille, Nydia Blas a collaboré avec des adolescents travaillant à la Friche la Belle de Mai, créant des portraits intimes conçus en co-création qui reflètent l’identité multiculturelle de la ville. Joshua Dudley Greer s’est intéressé à la diversité des quartiers marseillais et à ses paysages rocheux, mettant en lumière les intersections subtiles entre passé, présent et futur à travers les 111 quartiers de la cité.

Réunies, ces quatre perspectives révèlent des échos inattendus entre Atlanta et Marseille tout en soulignant les spécificités géographiques et historiques de chacune des deux villes.

Les résidences et cette exposition n’auraient pas pu voir le jour sans le soutien généreux et l’engagement de Villa Albertine, de la Friche la Belle de Mai et du High Museum of Art. L’exposition bénéficie également du soutien d’Étant donnés, programme de l’Albertine Foundation et de Villa Albertine.

Emory University Atlanta Atlanta 30322 Emory University, Visual Arts Building Fulton County Géorgie https://villa-albertine.org/ Parking payant à proximité.

Présentée par Villa Albertine, la Friche la Belle de Mai, et Emory University en partenariat avec le High Museum of Art d’Atlanta, et commissariée par Maria L. Kelly, l’exposition se tient du 17 au…

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