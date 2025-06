Exposition « En slip et contre tout » Quai de la Charente Angoulême 12 juillet 2025 07:00

Charente

Exposition « En slip et contre tout » Quai de la Charente Le Musée de la bande dessinée Angoulême Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Lundi 2025-07-12

fin : 2025-05-03

2025-07-12

Les Vieux Fourneaux et Le Loup en slip réunis pour la toute première fois dans une exposition EXCEPTIONNELLE de plus de 400 m² !

Quai de la Charente Le Musée de la bande dessinée

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 65 65 mdesport@citebd.org

English :

Les Vieux Fourneaux and Le Loup en slip reunited for the very first time in an EXCEPTIONAL exhibition of over 400 m²!

German :

Die Alten Öfen und Der Wolf in Unterhosen sind zum allerersten Mal in einer AUSSERGEWÖHNLICHEN Ausstellung auf über 400 m² vereint!

Italiano :

Les Vieux Fourneaux e Le Loup en slip si uniscono per la prima volta in un’esposizione ECCEZIONALE di oltre 400 m²!

Espanol :

Les Vieux Fourneaux y Le Loup en slip juntos por primera vez en una exposición EXCEPCIONAL de más de 400 m²

