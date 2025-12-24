Exposition En Suspension, Le Bout du Pont La Gacilly

Exposition En Suspension

Le Bout du Pont La Passerelle La Gacilly Morbihan

Début : 2026-01-17

fin : 2026-03-08

2026-01-17

Fascinés par les formes de la nature et les paysages qui les entourent, Héloïse Robin et Joey Brusquet réalisent des compositions, des sculptures, des formes végétales et organiques qui semblent appartenir à un temps suspendu.

Ouvert mercredi et vendredi de 14h à 17h, samedi et dimanche de 14h à 18h .

Le Bout du Pont La Passerelle La Gacilly 56200 Morbihan Bretagne +33 2 99 93 47 57

