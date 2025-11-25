Exposition: En terre de résonance Passage Carnot Pau
Passage Carnot 16B Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-30
Du 25 au 30 novembre 2025, la salle d’exposition du passage Carnot à Pau accueille pour la première fois En terre de résonance , exposition d’art contemporain scénarisée par les artistes Zart Zabelle et Chantal Rousset.
Des œuvres modernes qui tendent vers l’abstraction et dialoguent entre elles dans une vibration autour de l’énergie du vivant, de la nature et des émotions qu’elle nous procure.
Exposition de créations artistiques modernes et intemporelles de 2 artistes locales.
Deux interprétations différentes du monde qui nous entoure mais une même harmonie. Les artistes seront présentes pour échanger avec le public. Elles sont membres de l’association paloise Pau .
