Exposition: En terre de résonance Passage Carnot Pau

Exposition: En terre de résonance

Passage Carnot 16B Rue Carnot Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-25

Du 25 au 30 novembre 2025, la salle d’exposition du passage Carnot à Pau accueille pour la première fois En terre de résonance , exposition d’art contemporain scénarisée par les artistes Zart Zabelle et Chantal Rousset.

Des œuvres modernes qui tendent vers l’abstraction et dialoguent entre elles dans une vibration autour de l’énergie du vivant, de la nature et des émotions qu’elle nous procure.

Exposition de créations artistiques modernes et intemporelles de 2 artistes locales.

Deux interprétations différentes du monde qui nous entoure mais une même harmonie. Les artistes seront présentes pour échanger avec le public. Elles sont membres de l’association paloise Pau .

Passage Carnot 16B Rue Carnot Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08

English : Exposition: En terre de résonance

German : Exposition: En terre de résonance

Italiano :

Espanol : Exposition: En terre de résonance

L’événement Exposition: En terre de résonance Pau a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Pau