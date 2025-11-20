Exposition En Terre Rouge Mélanie Mélot

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

À travers cette exposition, Mélanie Mélot (photographe-vidéaste basée à Saint-Pierre de Frugie) raconte son histoire et l’histoire des Himbas (peuple de Namibie). On découvre l’histoire d’un mélange paradoxal entre le monde autochtone et le monde contemporain, entre leur tradition et l’assimilation chrétienne de leurs coutumes animistes…

J’ai eu la chance de partager des moments intimes dans diverses communautés, qui ont profondément touché mon être et bouleversé mes propres croyances. La transmission est désormais une part essentielle de ma vie. Même si je passe une grande partie de mon temps en voyage ou en création, je garde à l’esprit que le pouvoir de l’oral et celui de la création dessinent des étincelles dans le regard des enfants et des adultes, leur permettant de dépasser leurs propres limites intérieures.

Tout public .

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

English : Exposition En Terre Rouge Mélanie Mélot

L’événement Exposition En Terre Rouge Mélanie Mélot Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2025-11-27 par Terres de Limousin