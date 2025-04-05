Exposition En voiture avec Tintin Mulhouse

Exposition En voiture avec Tintin Mulhouse samedi 5 avril 2025.

Exposition En voiture avec Tintin

17 rue de la Mertzau Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-04-05 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-04-05 2025-11-03

Plongez dans l’univers automobile de Tintin, célèbre héros de bande dessinée créé par Hergé, en retraçant l’évolution des véhicules au fil des époques représentées dans les aventures du reporter. Un événement incontournable pour les passionnés d’automobile, d’art graphique, et pour tous les amateurs de Tintin.

Plongez dans l’univers automobile de Tintin, célèbre héros de bande dessinée créé par Hergé, en retraçant l’évolution des véhicules au fil des époques représentées dans les aventures du reporter.

Les voitures occupent une place centrale dans Les Aventures de Tintin. Véritables reflets de leur époque, elles sont omniprésentes.

Cette exposition exceptionnelle vous permet de redécouvrir ces voitures mythiques, leur contexte et leur évolution, à travers une mise en scène enrichie de dessins, de modèles et de documents d’époque. Un événement incontournable pour les passionnés d’automobile, d’art graphique, et pour tous les amateurs de Tintin. .

17 rue de la Mertzau Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 33 23 23 info@museedelauto.org

English :

Immerse yourself in the automotive world of Tintin, the famous comic book hero created by Hergé, by tracing the evolution of vehicles through the eras depicted in the reporter’s adventures. A must-see event for car and graphic art enthusiasts, and for all Tintin fans.

German :

Tauchen Sie ein in die Automobilwelt von Tim und Struppi, dem berühmten Comic-Helden, der von Hergé geschaffen wurde, und verfolgen Sie die Entwicklung der Fahrzeuge in den verschiedenen Epochen, die in den Abenteuern des Reporters dargestellt werden. Ein unumgängliches Ereignis für Liebhaber von Autos, grafischer Kunst und für alle Tim und Struppi-Fans.

Italiano :

Immergetevi nel mondo automobilistico di Tintin, il famoso eroe dei fumetti creato da Hergé, ripercorrendo l’evoluzione dei veicoli attraverso le epoche rappresentate nelle avventure del reporter. Un evento imperdibile per gli appassionati di auto, arte grafica e Tintin.

Espanol :

Sumérgete en el mundo automovilístico de Tintín, el famoso héroe de cómic creado por Hergé, recorriendo la evolución de los vehículos a través de las épocas representadas en las aventuras del reportero. Una cita ineludible para los aficionados a los coches, al arte gráfico y a Tintín.

L’événement Exposition En voiture avec Tintin Mulhouse a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace