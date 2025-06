Exposition En Voyage à Ménilles Ménilles 27 juin 2025 16:30

Eure

Exposition En Voyage à Ménilles Place du Marché / Parking de la Mairie Ménilles Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 16:30:00

fin : 2025-06-27 18:00:00

Date(s) :

2025-06-27

Le MuMo (Musée Mobile), en partenariat avec le Centre Pompidou, présente l’exposition « En voyage », une initiative culturelle itinérante destinée à rendre l’art moderne et contemporain accessible à tous, notamment en milieu rural. L’exposition, imaginée par Annalisa Rimmaudo, attachée de conservation au Centre Pompidou, s’installe à Ménilles pour une étape unique.

Venez découvrir des œuvres d’art, et vivre une expérience artistique originale dans un musée installé… dans un camion !

Place du Marché / Parking de la Mairie

Ménilles 27120 Eure Normandie

English : Exposition En Voyage à Ménilles

The MuMo (Musée Mobile), in partnership with the Centre Pompidou, presents the exhibition « En voyage », an itinerant cultural initiative designed to make modern and contemporary art accessible to all, particularly in rural areas. The exhibition, conceived by Annalisa Rimmaudo, curatorial attaché at the Centre Pompidou, comes to Ménilles for a unique stopover.

Come and discover works of art, and enjoy an original artistic experience in a museum set up… in a truck!

German :

Das MuMo (Musée Mobile) präsentiert in Zusammenarbeit mit dem Centre Pompidou die Ausstellung « En voyage » (Auf Reisen), eine kulturelle Wanderinitiative, die moderne und zeitgenössische Kunst für alle zugänglich machen soll, insbesondere in ländlichen Gebieten. Die Ausstellung, die von Annalisa Rimmaudo, Konservierungsassistentin am Centre Pompidou, konzipiert wurde, kommt für eine einmalige Etappe nach Ménilles.

Entdecken Sie die Kunstwerke und erleben Sie eine originelle Kunsterfahrung in einem Museum, das in einem Lastwagen untergebracht ist!

Italiano :

Il MuMo (Musée Mobile), in collaborazione con il Centre Pompidou, presenta la mostra « En voyage », un’iniziativa culturale itinerante volta a rendere l’arte moderna e contemporanea accessibile a tutti, in particolare nelle zone rurali. La mostra, ideata da Annalisa Rimmaudo, curatrice del Centre Pompidou, arriva a Ménilles per una tappa unica.

Venite a scoprire le opere d’arte e a vivere un’esperienza artistica originale in un museo allestito… in un camion!

Espanol :

El MuMo (Musée Mobile), en colaboración con el Centro Pompidou, presenta la exposición « En voyage », una iniciativa cultural itinerante destinada a poner el arte moderno y contemporáneo al alcance de todos, especialmente en las zonas rurales. La exposición, ideada por Annalisa Rimmaudo, conservadora del Centro Pompidou, hace una única escala en Ménilles.

Venga a descubrir obras de arte y disfrute de una experiencia artística original en un museo instalado… ¡en un camión!

