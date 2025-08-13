Exposition « En Voyage » du MuMo x Centre Pompidou Nazelles-Négron

Venez découvrir l’exposition En voyage du 13 au 15 août 2025 sur le parking du Centre Socio-Culturel de Nazelles-Négron. La commune et le Camping des Pâtis Wild Bed s’associent pour accueillir le Musée Mobile Centre Pompidou, un musée d’art moderne et contemporain itinérant.

Durant ces 3 jours vous pouvez bénéficier de :

– visites libres de 17h à 19h (18h30 le vendredi 15 août)

– visites-atelier deux créneaux possibles (de 9h à 10h30 ou de 10h45 à 12h15). Par groupe de 15 personnes, vous pouvez découvrir des œuvres contemporaines et participer à un atelier de création artistique. Des médiateurs culturels sont présents à vos côtés pour vous initier à l’histoire de l’art, à l’art moderne et grâce à une boite à outils pédagogique, ils vous invitent à prolonger l’expérience. .

Rue Camille Breton Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 71 71 camping-lespatis@wildbed.fr

English :

Come and discover the exhibition « En voyage » from August 13 to 15, 2025 in the parking lot of the Centre Socio-Culturel in Nazelles-Négron. The commune and Camping des Pâtis Wild Bed are joining forces to host the Musée Mobile Centre Pompidou, a traveling museum of modern and contemporary art.

German :

Besuchen Sie die Ausstellung « Auf Reisen » vom 13. bis 15. August 2025 auf dem Parkplatz des Centre Socio-Culturel in Nazelles-Négron. Die Gemeinde und der Campingplatz Les Pâtis Wild Bed schließen sich zusammen, um das Musée Mobile Centre Pompidou, ein reisendes Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, zu beherbergen.

Italiano :

Venite a scoprire la mostra « En voyage » dal 13 al 15 agosto 2025 nel parcheggio del Centre Socio-Culturel di Nazelles-Négron. L’amministrazione comunale e il Camping des Pâtis Wild Bed uniscono le forze per ospitare il Musée Mobile Centre Pompidou, un museo itinerante di arte moderna e contemporanea.

Espanol :

Venga a descubrir la exposición « En voyage » del 13 al 15 de agosto de 2025 en el aparcamiento del Centre Socio-Culturel de Nazelles-Négron. El municipio y el Camping des Pâtis Wild Bed se unen para acoger el Musée Mobile Centre Pompidou, un museo itinerante de arte moderno y contemporáneo.

