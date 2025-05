EXPOSITION « ENCERRONA »DE STÉPHANE DAURE – Béziers, 1 juillet 2025 07:00, Béziers.

Un piège où l’artiste, tel un Diestro, s’isole pour saisir l’éphémère dans l’arène. Il capte le drame, transmet les émotions sans y participer directement.

« Encerrona » un piège, un coup monté, mais aussi un moment où le Diestro se retrouve seul face à six taureaux. Se retirer dans son atelier pour créer des toiles capturant ce qui se joue encore, physiquement, dans l’arène. L’artiste cherche à révéler le drame qui se joue, à la fois au centre et à la périphérie de l’action, sans y participer directement. Il devient un transmetteur d’émotions, tentant de fixer l’éphémère, ce qui échappe dans la tauromachie.

English :

A trap where the artist, like a Diestro, isolates himself to capture the ephemeral in the arena. He captures the drama, transmitting emotions without participating directly.

German :

Eine Falle, in der sich der Künstler wie ein Diestro isoliert, um die Vergänglichkeit in der Arena einzufangen. Er fängt das Drama ein, vermittelt die Emotionen, ohne direkt daran teilzunehmen.

Italiano :

Una trappola in cui l’artista, come un Diestro, si isola per catturare l’effimero nell’arena. Cattura il dramma, trasmette le emozioni senza parteciparvi direttamente.

Espanol :

Una trampa en la que el artista, como un Diestro, se aísla para captar lo efímero en la arena. Capta el drama, transmite las emociones sin participar directamente en ellas.

