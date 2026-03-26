Exposition Encor.ps à la Galerie 0.15//essais dynamiques Ile du Saulcy Galerie 0.15 / Essais Dynamiques Metz

Exposition Encor.ps à la Galerie 0.15//essais dynamiques

Ile du Saulcy Galerie 0.15 / Essais Dynamiques 1 Cité Universitaire Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-10 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Les étudiant-es de la Licence 3 d’Arts plastiques présentent leurs projets dans le cadre de l’exposition ENCOR.PS.

ENCOR.PS explore la répétition comme geste, processus et persistance, tout en interrogeant la présence du corps dans la pratique artistique.À travers des formes variées, telles que l’installation, la peinture, la vidéo, ou encore à travers la photographie, les étudiant·es de dernières années de licence d’Arts plastiques présentent leur projets personnels issus de leur séminaire de fin d’annéeUne exposition qui met en lumière des démarches singulières, entre trace, mémoire et transformation. Une empreinte propre à chaque étudiant.es vous plongera dans une exposition envoutante.Galerie 0.15, située à Metz.

Vernissage le 8 avril au soir. Exposition présentée dans le cadre des Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur (JACES).Tout public

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Ile du Saulcy Galerie 0.15 / Essais Dynamiques 1 Cité Universitaire Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Students in the Licence 3 d’Arts plastiques program present their projects as part of the ENCOR.PS exhibition.

ENCOR.PS explores repetition as gesture, process and persistence, while questioning the presence of the body in artistic practice.Through a variety of forms, including installation, painting, video and photography, students in their final years of the Bachelor of Fine Arts program present their personal projects from their end-of-year seminarAn exhibition that highlights singular approaches, between trace, memory and transformation. Each student’s own imprint will immerse you in a spellbinding exhibition.Galerie 0.15, located in Metz.

Opening on the evening of April 8. Exhibition presented as part of the Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur (JACES).

L’événement Exposition Encor.ps à la Galerie 0.15//essais dynamiques Metz a été mis à jour le 2026-03-24 par AGENCE INSPIRE METZ