Exposition Encore lui ! Jean-Claude Guillaumon Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement

Exposition Encore lui ! Jean-Claude Guillaumon

Cité Internationale 81 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit pour les jeunes de 18 à 25 ans inclus ainsi que pour les détenteurs d’un ticket de moins de 6 mois acheté au musée des Beaux-Arts de Lyon, et pour les abonnés Pass Annuel Musée des Confluences ou Musée Lugdunum.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-03-06 11:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Artiste autodidacte adepte du happening et de toutes les formes d’art éphémère, Jean-Claude Guillaumon a marqué la scène artistique lyonnaise. Le macLYON présente la première rétrospective dédiée à cet artiste inclassable, empreint de facétie et d’ironie.

.

Cité Internationale 81 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 69 17 17 info@mac-lyon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jean-Claude Guillaumon is a self-taught artist, adept at happening and all forms of ephemeral art, and has left his mark on the Lyon art scene. MacLYON presents the first retrospective devoted to this unclassifiable artist, imbued with facetiousness and irony.

L’événement Exposition Encore lui ! Jean-Claude Guillaumon Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-11-17 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme