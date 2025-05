Exposition: Encre Aquarelle CathieCach – Rue Carnot Pau, 29 mai 2025 07:00, Pau.

Cathiecach expose ses œuvres à la galerie PASSAGE, (Passage Carnot – 18, rue Carnot 64000 Pau), du 29 mai au 30 juin 2025.

Venez découvrir ses réalisations à la plume et à l’encre. L’univers de l’artiste est haut en couleur et explore le monde du vivant en mettant en avant la cellule, ce berceau visible où la vie tisse sa première dentelle.

C’est un univers tout en rondeur et en subtilités, une ode à la vie qui sollicite l’imaginaire de chacun.

Rue Carnot Passage Carnot

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

