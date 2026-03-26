Exposition Encrer ici, rêver demain Thionville

Exposition Encrer ici, rêver demain

1 place André Malraux Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Paul Dalbin-Pinot est un artiste-auteur mosellan dont la pratique s’articule entre le dessin, l’illustration et la bande dessinée. À travers une production mêlant images, éditions alternatives et challenges collectifs, il s’est construit une place durable dans le paysage culturel thionvillois.

Son travail se concentre sur des techniques traditionnelles telles que l’encre de Chine et l’aquarelle, qu’il utilise comme outils d’exploration et de narration. Il manie personnages et histoires, alternant récits historiques, futurs technologiques ou apocalyptiques, et histoires personnelles teintées d’humour, emportant ses lecteurs entre la profondeur de l’encre et la douceur de l’aquarelle.

Cette approche se traduit par la réalisation de fanzines et de projets éditoriaux où le dessin devient un espace de récit, d’observation et de réflexion. Moyen d’expression autant que de rencontre, il multiplie les projets collaboratifs au contact du public et des artistes du territoire.Tout public

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1 place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 80 17 30 puzzle@mairie-thionville.fr

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English :

Paul Dalbin-Pinot is an artist-author from Moselle, whose practice is articulated between drawing, illustration and comics. Through a production that combines images, alternative editions and collective challenges, he has carved out a lasting place for himself in the cultural landscape of Thionville.

His work focuses on traditional techniques such as Indian ink and watercolor, which he uses as tools for exploration and storytelling. He manipulates characters and stories, alternating historical accounts, technological or apocalyptic futures, and personal stories tinged with humor, carrying his readers along between the depth of ink and the softness of watercolor.

This approach translates into fanzines and editorial projects where drawing becomes a space for storytelling, observation and reflection. As much a means of expression as a meeting place, he is involved in numerous collaborative projects involving the public and local artists.

L’événement Exposition Encrer ici, rêver demain Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME