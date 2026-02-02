Exposition Encres de Loire, d’Y-Baï, peintre Chinois Loire-Authion

Exposition Encres de Loire, d’Y-Baï, peintre Chinois

20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 10:30:00

fin : 2026-04-09 12:30:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-15 2026-04-16 2026-04-17 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-22 2026-04-23 2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-04-29

Entre Angers et Saumur, à Loire Odyssée ( St Mathurin sur Loire) venez voyager en Loire et Chine. Exposition Encres de Loire Yi Bai, peintre chinois, dessins de Loire en direct. Entrée libre .

20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr

