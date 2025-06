Exposition « Encres » cours Foch La Roque-d’Anthéron 21 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Exposition « Encres » Du 21/06 au 24/08/2025. cours Foch Office de tourisme La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-06-21

Dessins à l’encre d’Isa Barbier

Une exposition empreint de poésie et de délicatesse…

« Les dessins se déploient en pointillés ou lignes d’encre de Chine, aquarelle, mine de plomb, huile.

Ils s’éparpillent « musicalement « sur la surface de papier léger, volatiles.

Traces de voyages imaginaires, soutenus par l’écoute de musiques, ils sont des promenades méditatives entre étoiles et atomes, entre pas et vols d’oiseaux. » .

cours Foch Office de tourisme

La Roque-d’Anthéron 13640 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 99 00 26

English :

Ink drawings by Isa Barbier

German :

Tuschezeichnungen von Isa Barbier

Italiano :

Disegni a inchiostro di Isa Barbier

Espanol :

Dibujos a tinta de Isa Barbier

L’événement Exposition « Encres » La Roque-d’Anthéron a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme de La Roque d’Anthéron