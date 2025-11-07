Exposition Encres par Paul Akrich Salle Marthe Reversat Pélissanne
Du vendredi 7 au dimanche 9 novembre 2025 de 9h à 12h et de 15h à 18h. Salle Marthe Reversat Impasse Tivoli Pélissanne Bouches-du-Rhône
Dans le cadre de Movember, l’artiste Paul Akrich expose ses oeuvres à l’encre, à la salle Marthe Reversat.
Une exposition délicate et poétique à découvrir tout le week-end.
Vernissage vendredi 7 novembre à partir de 18h30. .
Salle Marthe Reversat Impasse Tivoli Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 11 52
English :
Paul Akrich, artist, exposes its atworks Inks , at Marthe Reversat exhibition hall.
German :
Im Rahmen des Movember stellt der Künstler Paul Akrich seine Tintenkunstwerke im Marthe-Reversat-Saal aus.
Italiano :
Nell’ambito di Movember, l’artista Paul Akrich espone le sue opere a inchiostro nella sala Marthe Reversat.
Espanol :
En el marco de Movember, el artista Paul Akrich expone sus obras en tinta en la sala Marthe Reversat.
