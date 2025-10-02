Exposition Encres Coeur de Bastide Sainte-Foy-la-Grande

Coeur de Bastide 44 Rue Alsace Loraine Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Du 2 au 31 octobre aura lieu l’exposition « Encres » de Nicolas Fréon et Laurie Mattiussi à Cœur de Bastides . Dédicace des albums BD par l’autrice Vernissage le samedi 4 octobre à 11h autour d’un apéritif. .

Coeur de Bastide 44 Rue Alsace Loraine Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 49 61 21 contact@coeurdebastide.fr

