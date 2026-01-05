Exposition Endométriose et PMA Vivre avec, se battre pour, grandir au-delà Médiathèque de Laleu-La Pallice-La Rossignolette, La Rochelle

Exposition Endométriose et PMA Vivre avec, se battre pour, grandir au-delà

Médiathèque de Laleu-La Pallice-La Rossignolette, 10 rue Montréal La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-03

Exposition dans le cadre du Mois des Elles 2026.

.

Médiathèque de Laleu-La Pallice-La Rossignolette, 10 rue Montréal La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 42 25 58 mediatheque.laleu@ville-larochelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exhibition Endometriosis and Assisted Reproductive Technology Living with it, fighting for it, growing beyond it

Exhibition as part of Mois des Elles 2026.

L’événement Exposition Endométriose et PMA Vivre avec, se battre pour, grandir au-delà La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-31 par Nous La Rochelle