Exposition En[quête] d’insectes Carrefour des Sciences et des Arts Maison de l’Environnement Anglet

Exposition En[quête] d’insectes Carrefour des Sciences et des Arts

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-06-07 12:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Plongez dans l’univers des insectes !

Aujourd’hui nous entendons de plus en plus parler des insectes, dans les actualités, dans les livres, et même par rapport à notre alimentation ! Les insectes sont des êtres vivants qui peuvent parfois faire peur mais ils sont aussi une source incroyable d’émerveillement.

Malheureusement, alors que nous les connaissons à peine, ils sont en train de disparaître en masse. Savons-nous vraiment l’impact qu’ils ont dans notre vie ? Qu’en est-il de leurs rôles sur notre planète ? L’exposition [En]quête d’insectes propose une lecture descriptive des insectes et de leur rôle dans la biodiversité ainsi qu’une approche essentielle vers les sciences participatives avec L’opération papillons .

Panneaux, jeux, photographies et ateliers illustreront ces thématiques.

L’exposition En[quête] d’insectes a été réalisée par le Carrefour des Sciences et des Arts. .

Maison de l’Environnement 297 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 57 17 48 environnement@anglet.fr

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English : Exposition En[quête] d’insectes Carrefour des Sciences et des Arts

L’événement Exposition En[quête] d’insectes Carrefour des Sciences et des Arts Anglet a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Anglet