Exposition « Ensemble, Dialoguons » Centre culturel Rémy Nainsouta Pointe-à-Pitre

Exposition « Ensemble, Dialoguons » 19 – 21 septembre Centre culturel Rémy Nainsouta Guadeloupe

Vendredi dédié aux scolaires sous réservation

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T23:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’IEDOM (Institut d’Emission des Départements d’Outre-Mer), sous le thème » Argent, économie et société : le patrimoine invisible de la Guadeloupe » met en lumière un pan essentiel mais souvent ignoré de notre histoire collective, en rendant l’économie plus accessible et en soulignant ses liens profonds avec notre culture et notre société.

Il nous propose une exposition « Ensemble, Dialoguons » à travers 5 grandes thématiques :

– Parcours libre et immersif

– La circulation de l’argent et les mécanismes économiques.

– L’inflation, la vie chère et le pouvoir d’achat.

– La fin de vie du billet de banque : recyclage et transformation.

– Éducfi : mieux comprendre pour mieux décider.

Centre culturel Rémy Nainsouta Bd Légitimus Pointe-à-Pitre 97110 Bergevin – Henri IV Guadeloupe

Journées européennes du patrimoine 2025

