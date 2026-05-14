Exposition Entaille Site abbatial Saint-Maurice Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët

Exposition Entaille

Site abbatial Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Chaque pièce de bois est récupérée lors de l’abatage d’un arbre sur la Presqu’île de Rhuys où Yves Tilly a son atelier. Il entaille le bois encore vert avant que la perte de sa sève en déforme la rectitude. Une histoire singulière s’écrit dès lors, liée à la vie de l’arbre. .

Site abbatial Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 65 51

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English : Exposition Entaille

L’événement Exposition Entaille Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS