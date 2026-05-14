Exposition Entaille Site abbatial Saint-Maurice Clohars-Carnoët
Exposition Entaille Site abbatial Saint-Maurice Clohars-Carnoët samedi 20 juin 2026.
Clohars-Carnoët
Exposition Entaille
Site abbatial Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Chaque pièce de bois est récupérée lors de l’abatage d’un arbre sur la Presqu’île de Rhuys où Yves Tilly a son atelier. Il entaille le bois encore vert avant que la perte de sa sève en déforme la rectitude. Une histoire singulière s’écrit dès lors, liée à la vie de l’arbre. .
Site abbatial Saint-Maurice 81 Route de Lorient Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 71 65 51
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English : Exposition Entaille
L’événement Exposition Entaille Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-05-09 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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