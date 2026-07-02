Exposition Entre ciel et océan Le Temple des Bastides Labastide-d’Armagnac
samedi 1 août 2026 · Le Temple des Bastides · Labastide-d'Armagnac
Informations pratiques
Labastide-d’Armagnac
Exposition Entre ciel et océan
Le Temple des Bastides Cours Maubec Labastide-d’Armagnac Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 15:30:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-08-01
Entre les murs de l’ancien temple protestant, admirez les oeuvres de Roland MONTALIEU, Nathalie BABOLAT, Michel HERMAN, Béatrice BORDES & Annabelle RENARD.
Entre les murs de l’ancien temple protestant, admirez les oeuvres de Roland MONTALIEU, Nathalie BABOLAT, Michel HERMAN, Béatrice BORDES & Annabelle RENARD. .
Le Temple des Bastides Cours Maubec Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine templedesbastides@orange.fr
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English : Exposition Entre ciel et océan
Within the walls of the former Protestant church, admire the works of Roland MONTALIEU, Nathalie BABOLAT, Michel HERMAN, B%E9atrice BORDES, and Annabelle RENARD.
L’événement Exposition Entre ciel et océan Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Landes d’Armagnac
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