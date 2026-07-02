Exposition Entre ciel et océan Le Temple des Bastides Labastide-d’Armagnac

Informations pratiques

Labastide-d’Armagnac

Exposition Entre ciel et océan

Le Temple des Bastides Cours Maubec Labastide-d’Armagnac Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 15:30:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :

2026-08-01

Entre les murs de l’ancien temple protestant, admirez les oeuvres de Roland MONTALIEU, Nathalie BABOLAT, Michel HERMAN, Béatrice BORDES & Annabelle RENARD.

Entre les murs de l’ancien temple protestant, admirez les oeuvres de Roland MONTALIEU, Nathalie BABOLAT, Michel HERMAN, Béatrice BORDES & Annabelle RENARD. .

Le Temple des Bastides Cours Maubec Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine templedesbastides@orange.fr

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English : Exposition Entre ciel et océan

Within the walls of the former Protestant church, admire the works of Roland MONTALIEU, Nathalie BABOLAT, Michel HERMAN, B%E9atrice BORDES, and Annabelle RENARD.

L’événement Exposition Entre ciel et océan Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Landes d’Armagnac