Exposition Entre ciel et terre de Marie-Amélie Germain, à la Galerie Nicole Buck Hurtigheim
Exposition Entre ciel et terre de Marie-Amélie Germain, à la Galerie Nicole Buck Hurtigheim samedi 7 mars 2026.
Exposition Entre ciel et terre de Marie-Amélie Germain, à la Galerie Nicole Buck
21 rue principale Hurtigheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-07 14:00:00
fin : 2026-04-05 19:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Nicole Buck célèbre aujourd’hui les visages de ceux qu’elle accompagne depuis tant d’années.
Quoi de plus à-propos que le printemps pour ouvrir cette exposition personnelle, rassemblant des œuvres récentes de Marie-Amélie Germain, où le paysage et l’eau dialoguent avec délicatesse. Entre lumières changeantes, horizons sensibles et reflets mouvants, chaque toile invite à une promenade silencieuse, comme un souffle nouveau posé sur la matière et la couleur. 0 .
21 rue principale Hurtigheim 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 22 95 42 galerie.nicolebuck@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Today, Nicole Buck celebrates the faces of those she has accompanied for so many years.
L’événement Exposition Entre ciel et terre de Marie-Amélie Germain, à la Galerie Nicole Buck Hurtigheim a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg