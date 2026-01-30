Exposition Entre ciel et terre de Marie-Amélie Germain, à la Galerie Nicole Buck Hurtigheim

Exposition Entre ciel et terre de Marie-Amélie Germain, à la Galerie Nicole Buck

Nicole Buck célèbre aujourd’hui les visages de ceux qu’elle accompagne depuis tant d’années.

Quoi de plus à-propos que le printemps pour ouvrir cette exposition personnelle, rassemblant des œuvres récentes de Marie-Amélie Germain, où le paysage et l’eau dialoguent avec délicatesse. Entre lumières changeantes, horizons sensibles et reflets mouvants, chaque toile invite à une promenade silencieuse, comme un souffle nouveau posé sur la matière et la couleur. 0 .

21 rue principale Hurtigheim 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 22 95 42 galerie.nicolebuck@wanadoo.fr

Today, Nicole Buck celebrates the faces of those she has accompanied for so many years.

