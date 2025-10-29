Exposition Entre Ciel et Terre par Marc DECKER

2 avenue Général Schneider Seltz Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-05 09:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-05

Peintre amateur de la région de la Petite Pierre, Marc DECKER vous invite à découvrir ses oeuvres. Plongez dans une nature vibrante, où chaque tableau est une fenêtre ouverte sur un monde, où la couleur devient matière, et où la lumière révèle la poésie du quotidien. Observez son parcours pictural qui invite à ralentir, contempler et renouer avec cette nature qui nous habite autant qu’elle nous entoure. .

2 avenue Général Schneider Seltz 67470 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 59 79 info@tourisme-seltzlauterbourg.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition Entre Ciel et Terre par Marc DECKER Seltz a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg