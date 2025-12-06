Exposition Entre ciel et terre Roussy-le-Village

Exposition Entre ciel et terre

20 Rue neuve Roussy-le-Village Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

Découvrez les animaux du ciel et de la terre de notre territoire !

Pierre OFFNER met l’honneur les oiseaux de notre région ainsi que le petit ours de nos forêts, ainsi que le blaireau !Tout public

20 Rue neuve Roussy-le-Village 57330 Moselle Grand Est expo-mf-roussy@orange.fr

Discover the animals of the sky and the earth in our region!

Pierre OFFNER honors the birds of our region, the little bear of our forests and the badger!

