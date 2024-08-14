Exposition: Entre ciels et toiles. Peindre les nuages depuis le XVIe siècle au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis

Exposition: Entre ciels et toiles. Peindre les nuages depuis le XVIe siècle au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis

Place Notre-Dame Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-02-11

À peine nommés, parfois affublés d’une mauvaise réputation, les nuages sont apparus tardivement dans l’art occidental. Les artistes commencent à considérer leur intérêt à la Renaissance. Les nuages envahissent alors les toiles, en tant que coussins des dieux ou comme outils pour la perspective. Puis, la peinture de plein air et les avancées scientifiques incitent les artistes à les utiliser pour raconter le temps qui passe, l’immensité du paysage, le danger des tempêtes et la terreur du sublime. Ainsi, lorsque Luke Howard publie en 1804 Sur les modifications des nuages et les qualifie de nimbus , de stratus et de cumulus , il s’agit du dernier jalon pour que les nuages deviennent un sujet à part entière. Identifiés, classifiés, ils sont observés de tous et figés sur les toiles.

Du 11 février au 24 mai 2026 | Musée d’Art et d’Archéologie

Autour de l’exposition

Visites guidées de l’exposition le 13 février et le 27 mars, à 12h.

Deux visites-ateliers pour le jeune public La tête dans les nuages le mercredi 18 février et Nimbus, cumulus et stratus le mercredi 22 avril, à 10h30 (4-7 ans) et 14h30 (8-12 ans).

Deux conférences spécifiques lors des Semaines de l’Art Dans les secrets des nuages les 23 et 24 avril et Exprimer le sublime les 21 et 22 mai, à 14h30 au musée d’Art et d’Archéologie. .

Place Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72 musees@ville-senlis.fr

Barely named, sometimes with a bad reputation, clouds are a latecomer to Western art. Artists began to consider their interest during the Renaissance.

