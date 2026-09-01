Informations pratiques

Paimpont

Exposition : Entre corbeau et loup, du mythe aux contes

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-11-30 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Du 19 septembre au 30 novembre, Brocéliande, la Porte des Secrets à Paimpont accueille pour la première fois en Brocéliande l’univers sculpté de Laëtitia-May LE GUELAFF.

À travers ses sculptures, l’artiste donne vie aux animaux sauvages et explore les liens profonds qui nous unissent au monde naturel. Entre force et fragilité, réalisme et stylisation, ses œuvres traduisent autant le mouvement et l’émotion que la forme de l’animal.

Le loup et le corbeau, figures centrales de son travail, se dévoilent ici sous un nouveau regard, entre mythes, contes, souvenirs d’enfance et questionnements sur notre rapport à la nature. Cette exposition s’inscrit dans le cadre du festival Art & Nature.

Une exposition sensible et singulière, qui invite à prendre le temps d’observer autrement ces animaux fascinants et à s’interroger sur la place que nous leur accordons dans notre imaginaire comme dans notre environnement. »

Ouvert aux horaires d’ouverture de l’office de tourisme de Brocéliande – Paimpont .

1 Place du Roi Saint-Judicaël Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 84 23

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English :

L’événement Exposition : Entre corbeau et loup, du mythe aux contes Paimpont a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme de Brocéliande