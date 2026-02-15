Exposition Entre les lignes Redon

Exposition Entre les lignes

12 quai Jean Bart Redon Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-31

Cette exposition rassemble des artistes femmes et non binaires dont les œuvres graphiques transforment le support visuel en un outil de résistance et d’émancipation. Elle invite le public à découvrir des regards pluriels sur l’égalité, la sororité et la liberté d’expression.

Avec Anne Loève, Billylinohistoires, Soni, Erreur Boréale, Violentine, le projet Hannah dans les rues et les fanzines d’Un Chat dans la gorge.

En partenariat avec le festival Autour d’Elles .

