Exposition Entre mer et lumière Artistes provençaux à travers le temps au Musée Musée municipal d’art et traditions populaires Cassis

Exposition Entre mer et lumière Artistes provençaux à travers le temps au Musée

Du 15/10/2025 au 14/02/2026 le mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le samedi de 10h à 13h. Musée municipal d’art et traditions populaires Hôtel de Ville de Cassis Place Baragnon Cassis Bouches-du-Rhône

Du 15 octobre 2025 au 14 février 2026, venez découvrir l’exposition temporaire Entre mer et lumière Artistes provençaux à travers le temps au Musée d’Art et Traditions populaires de Cassis.

L’exposition d’hiver du Musée est dédiée à la richesse artistique de la Provence, terre d’inspiration et de création. Cette exposition conjointe réunit trois thématiques captivantes qui offrent une vision multiple et fascinante de la Provence.



Patrice Léonard de la Comex à la toile

Le peintre et plongeur Patrice Léonard se distingue par ses œuvres marines, ses paysages et son goût prononcé pour l’aventure et la couleur.



Christ Vivanti l’Intemporalité de Cassis

Les amateurs d’art seront également touchés par les toiles de Christ Vivanti, artiste peintre qui a consacré une large part de son œuvre à la vue du port de Cassis.



Les Grands Peintres Provençaux un voyage dans l’histoire de la région

La troisième section de l’exposition rend hommage aux maîtres de l’art provençal. De Raphaël Ponson à Félix Ziem, en passant par Joseph Garibaldi, Édouard Crémieux, Marius Guindon, et bien d’autres ; ces peintres ont immortalisé la beauté des paysages de la région.



Horaires du Musée mercredi, jeudi, vendredi 10h00-12h30 et 13h30-17h30.

Samedi 10h00-13h00.

Entrée Libre .

Musée municipal d’art et traditions populaires Hôtel de Ville de Cassis Place Baragnon Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 18 36 78 musee@cassis.fr

English :

From October 15, 2025, to February 14, 2026, discover the special exhibition “Between Sea and Light: Provençal Artists Through the Ages” at the Museum of Art and Folklore in Cassis.

German :

Entdecken Sie vom 15. Oktober 2025 bis zum 14. Februar 2026 die Sonderausstellung „Zwischen Meer und Licht: Provenzalische Künstler im Wandel der Zeit” im Museum für Kunst und Volkskunde in Cassis.

Italiano :

Dal 15 ottobre 2025 al 14 febbraio 2026, venite a scoprire la mostra temporanea « Tra mare e luce: artisti provenzali nel tempo » al Musée d’Art et Traditions populaires di Cassis.

Espanol :

Del 15 de octubre de 2025 al 14 de febrero de 2026, venga a descubrir la exposición temporal « Entre el mar y la luz: artistas provenzales a través del tiempo » en el Museo de Arte y Tradiciones Populares de Cassis.

